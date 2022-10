Romulea-Santa Marinella 3-1: buona la prima per Cafarelli

Vittoria convincente della Romulea che al Campo Roma batte per tre a uno il Santa Marinella. Buona la prima degli amaranto oro sotto la guida del nuovo allenatore Emiliano Cafarelli.

Romulea-Santa Marinella, la cronaca

Partenza supera della Romulea che dopo trenta secondi sblocca il risultato. La rete dell'uno a zero la firma Du Besse che dal limite dell'area al volo trova l'angolo alla destra del portiere. La formazione di casa continua a creare occasioni (colpisce un palo), colleziona corner e chiude il primo tempo avanti 1 a 0. Nella ripresa i ragazzi al 55esimo Colantoni di testa trova il raddoppio trasformando in rete con un colpo di testa sul secondo palo, un perfetto cross di Anastasio. Al novantesimo c'è gioia pure per Simone Mancini che con un tiro da fuori area trova il tre a zero. A tempo scaduto dal dischetto Belardinelli rende meno amaro il passivo segnando la rete della bandiera per il Santa Marinella.

La classifica

Primi tre punti del campionato per la Romulea nel Girone A del campionato Promozione. Appuntamento rimandato con i primi punti per il Santa Marinella.