Dalla Romulea alla Roma: Daniele Placido nello staff di Tiago Pinto

Il mercato non riguarda soltanto i calciatori ma anche i dirigenti. La Roma molto attiva sul mercato arrichisce lo staff di Tiago Pinto con l'arrivo dalla Romulea di Daniele Placido.

Dalla Romulea alla Roma

La Romuela è una squadra storica della Capitale. Lo scorso campionato ha sfiorato l'Eccellenza, chiudendo in testa al Girone B il campionato Promozione ma perdendo lo spareggio contro il Fiano Romano. Negli ultimi Daniele Placido ha rivestito il ruolo di direttore sportivo per la squadra dell'Appio raggiungendo risultati importanti che hanno spinto la Roma a puntare sul giovane dirigente. Dopo l'esperienza al Bologna (cinque anni), Placido si unisce quindi allo staff strutturato di Tiago Pinto.

Placido e la Romulea

La Romulea anche grazie a lavoro di Placido ha dato via ad una programmazione sportiva importante che ha portato frutti notevoli. Nell'ultima stagione la società di Via Farsalo ha visto tutte le sue squadre agonistiche raggiungere le fasi finale. Inoltre decine di ragazzi hanno svolto provini nelle più importanti società professionistiche italiane ed alcuni di loro hanno avuto la fortuna di diventare giovani di serie nei professionisti vedi ad esempio Missori, scuola Romulea che ha debuttato in Conference League con Mourinho. Ma non solo infatti la scuola calcio della Romulea si è guadagnata da parte della Federazione il riconoscimento di miglior scuola calcio dilettanti di Roma città e Provincia e il settore femminile della è divenuto uno tra i più importanti della Regione.

Il saluto del presidente Vilella

Il presidente Nicola Vilella ha tenuto a ringraziare pubblicamente Placido per il lavoro svolto alla Romulea. Ecco il suo messaggio: "Sono veramente felice per Daniele che grazie a questo nuovo incarico in una delle Società italiane più importanti ha coronato un sogno. Sono sicuro che avrà la possibilità di crescere ulteriormente grazie alle sue qualità sportive ma sopratutto grazie alle sue qualità umane, motivo per il quale iniziammo un percorso sportivo insieme. Gli auguro ogni bene e oggi mi sento veramente gratificato del fatto che una professionalità così importante sia stato al mio fianco ed abbia rappresentato la Romulea. La Romulea sarà sempre casa sua”