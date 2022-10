Romulea-Ottavia 0-1: Cesaro decide il big match

L'Ottavia sbanca il Campo Roma e batte la Romulea per uno a zero al termine di una partita equilibrata nella terza giornata del girone A del campionato Promozione.

La partita

Nel primo tempo un’occasione per parte. La Romulea si rende pericolosa con Bayslach che su un cross rasoterra e in corsa batte a botta sicura, ma il portiere gli nega la gioia del gol con una parata d’istinto. Gli ospiti da un cross laterale con Fondi sfiorano il gol con un colpo di testa di poco fuori. A fine primo tempo contatto molto dubbio in area avversaria Bayslach ostacolato cade a terra, ma non veniva concesso nulla. Nella ripresa un’ottima chance amaranto oro con Mancini che da posizione defilata a tu per tu col portiere non riesce a battere il portiere avversario. All'86esimo il gol vittoria dell’Ottavia con Cesaro che trova il colpo da tre punti su calcio di punizione da posizione laterale.

La classifica

Con questa vittoria l'Ottavia sale al primo posto del Girone con 7 punti, superando proprio gli amaranto oro fermi a quota sei.