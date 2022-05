Romuela-Nomentum 3-1: amaranto a novanta minuti dal sogno Eccellenza

La Romulea vince in casa in rimonta per tre a uno contro il Nomentum nella ventinovesima e penultima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

La Romulea chiude dall'inizio il Nomentum nella sua area di rigore, ma a sorpresa gli ospiti passano in vantaggio al settimo. Punizione sulla trequarti per il Nomentum, e spizzata sfortunata di Mogiani che devia in porta. Proteste della difesa amaranto visto che il guardalinee aveva alzato la bandierina segnalando un fuorigioco, ma l'arbitro convalida la rete. La Romulea preme alla ricerca del pareggio che arriva al 42esimo grazie ad uno svarione della difesa del Nomentum con Matromattei che con un tap in facile, su assist di Amorosino, fa uno a uno. Nella ripresa la Romulea travolge gli ospiti. Il gol del sorpasso lo mette a segno lo storico capitano Ciccioriccio che è il più lesto di tutto a mettere in rete un pallone corto respinto dal portiere su un cross da calcio d'angolo. Al 64esimo Ammassari chiude i conti della partita realizzando un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano.

La classifica

La Romulea volta a quota 57 punti in classifica, a pari punti col Fiano Romano ma avanti per differenza reti (scontri diretti 2-2 totale, con due gol della Romulea fuori casa). Nomentum fermo a 36 punti.