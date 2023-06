Cafarelli: "Abbiamo fatto un grande calcio. Grazie Romulea"

Le strade fra Romulea e mister Emiliano Cafarelli si sono divise dopo appena una stagione. Un'annata positiva per la formazione di Via Farsalo che ha sfiorato il salto di categoria lottando su più fronti.

Mister Cafarelli ha guidato la squadra fino alla finale di Coppa Italia (persa contro la Lodigiani) e ha lottato fino all'ultimo per il campionato chiudendo al secondo posto alle spalle dell'Aranova e del bomber della Promozione, Monteforte. La Romulea ha espresso un calcio propositivo e offensivo, come dimostrano i tanti calciatori andati a segno con discreta continuità.

Dopo il messaggio del club, sono arrivate pure le parole di Cafarelli che ringrazia la Romulea ed evidenzia il buon lavoro svolto. Queste le sue parole: "Termina un’annata calcistica meravigliosa, fatta di tanti momenti esaltanti ma anche di cadute, purtroppo nei due momenti clou dell’anno. Sappiamo tutti che il risultato finale è quello che conta ma in questo caso conta tanto il percorso fatto da tutti noi. Un percorso fatto di conoscenza tra persone, di creazione di un gruppo nuovo, di predisposizione al lavoro, accrescimento di competenze e lavoro di squadra. Lo sport più di ogni altra cosa ci insegna che il vero premio è essere certi di aver dato il massimo e a rispettare eventuali “fallimenti” facendo i complimenti a chi ha prevalso su di te, anche se puoi pensare di aver dimostrato di aver fatto meglio di tutti. Grazie a chi a creduto in me, a chi ha supportato e a chi ha dato tutto. In questa avventura ho messo ogni fibra del mio essere e sono fiero di ciò che ho visto fare ai miei ragazzi. Hanno lavorato tantissimo a livello fisico e cognitivo, ragazzi tanto giovani quanto talentuosi. Abbiamo fatto grande calcio, in casa e fuori casa dopo soli pochi mesi di lavoro e lo abbiamo fatto sempre con la nostra identità. Il gruppo più giovane del girone che ha messo pressione alle tante Big senza mai avere paura, consapevoli della forza dell’organizzazione e del lavoro in campo. Grazie alla Romulea per l’opportunità, grazie allo staff, ma soprattutto grazie a Cervera per essere stato un grandissimo collaboratore…farai grandi cose".