Romulea contro Lodigiani: ecco le finaliste della Coppa Italia Promozione

Sarà Romulea contro Lodigiani la finale di Coppa Italia Promozione 2022/2023. Le due squadre hanno vinto le rispettivamente semifinali e si sfideranno il 13 maggio al Comunale di Viterbo per la finalissima.

Romulea, Amorosino decisivo

Dopo il risultato di 1-1 al Campo Roma, la Romulea passa in casa dell'Atletico Lariano per uno a zero con il gol qualificazione messo a segno da Amorosino. Il centrocampista amaranto-oro colpisce dopo soli 4 minuti segnando con un colpo di testa che beffa il portiere avversario. Colasanti sfiora il pareggio per l'Atletico Lariano con una rovesciata che finisce fuori di pochissimo. Occasioni da una parte e dall'altra e nel finale è Lorenzo Mancini portiere della Romulea ad opporsi alla grande su una conclusione del suo omonimo dell'Atletico Lariano. Al triplice fischio è festa Romulea con la squadra di San Giovanni che approda alla finale di Coppa Italia.

Di Stefano manda la Lodigiani in finale

Dopo l'1-1 dell'andata alla Borghesiana la Lodigiani strappa il pass per la finale di Coppa Italia superando ai calci di rigore il Tolfa. Partita bellissima allo Scoponi, con il Tolfa che passa in vantaggio con Carolini dopo appena sei minuti. Nel primo tempo però la Lodigiani raggiunge il pareggio con un colpo di testa che anticipa l'uscita del portiere di De Vecchis. Le due squadre non si risparmiano e fioccano occasioni da una parte e dell'altra ma i due portieri e l'imprecisione degli attaccanti la fanno da padrone. La semifinale giunge ai calci di rigore dove si erge protagonista Di Stefano estremo difensore della Lodigiani che para due calci di rigore e che manda la Lodigiani (infallibile dagli 11 metri) in finale anche grazie all'errore di Mecucci che calcia alto.