Romulea e Inter: rinnovata la collaborazione per il settore giovanile

Non si ferma la collaborazione fra l'Inter finalista in Champions League e la Romulea formazione storico del calcio romano per quanto riguarda il settore giovanile.

Ad annunciare il proseguo della partnership la scoietà di San Giovanni col club amaranto oro che continuerà ad essere Centro di Formazione Inter per le prossime due stagione. La collaborazione fra le due realtà va avanti da undici anni e ha consentito un rapporto costante tra i tecnici delle due società, tante esperienze per i tesserati e l'ingresso di alcuni di questi nelle squadre neroazzurre.

"La Romulea è orgogliosa di continuare ad essere il punto di riferimento dell'Inter nel Lazio e nel centro-sud Italia" si legge sui social della formazione di Via Farsalo.