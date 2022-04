Romulea-Guidonia 2-1: altra vittoria per Mastromattei e compagni

La Romulea supera per due a uno in casa il Guidonia nella ventireesima giornata del Girone B e accorcia la vetta della classifica ora distante soltanto 5 punti.

La partita

Nel primo le occasioni sono tutte di marca Romulea. La formazione ospite infatti crea tanto ma un poò per imprecisione, un però per bravura del portiere avversario si resta sullo zero a zero. Nella ripresa al 68esimo la Romulea sblocca il match con Lodi con un potente tiro all'altezza del dischetto del rigore. Al 76esimo Mastromattei indirizza la sfida con un perfetto diagonale dopo una bella azione personale. All'80esimo in maniera inaspettata il Guidonia accorica le distanze con un rigore perfetto di Franchitti ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

La classifica

Vittoria importante per la Romulea che accorcia la classifica e sale a quota 41 punti. Situazione difficile per il Guidonia fermo al penultimo posto con 17 punti.