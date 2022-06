Romulea-Fiano Romano sfida per l'Eccellenza. Ecco data e campo dello spareggio

Domenica 5 giugno sarà l'ultimo atto della sfida infinita fra Romulea e Fiano Romano. Le due squadre del Girone B del campionato Promozione si sfideranno in uno spareggio: chi vince andrà in Eccellenza.

Romuea-Fiano dove e quando si gioca

Lo spareggio fra Romulea e Fiano si giocherà domenica 5 maggio alle ore 11. La partita si terrà sul campo neutro Ivo Di Marco, casa dell'Ottavia, in via delle Canossiane a Roma. L'annuncio arriva tramite comunicato LND dove si specifica che la Romulea giocherà con la maglia Cremisi-Bianco mentre il Fiano indosserà la maglia con i colori Rosso-Nero.

In casa di ulteriore parità al termine dei novanta minuti si giocheranno i tempi supplementari, in casa di nuova parità le due squadre si giocheranno il posto in Eccellenza ai calci di rigore.

Romulea-Fiano partita infinita

Romulea e Fiano hanno terminato il loro campionato appaiate in testa al Girone B con 60 punti. La formazione dell'Appio ha cambiato marcia nella seconda metà di stagione inanellando una striscia importante di vittorie e risultati positivi fra cui proprio la vittoria esterna all'Urbani. La squadra di mister Antoniutti invece ha sempre giostrato nelle prime posizioni di classifica imponendo il suo gioco offensivo su tutti i campi. Nell'ultima giornata il Fiano ha assaporato il trionfo senza spareggio, vincendo contro il Setteville e attenendo notizie dal Fiorentini dove la Romulea ha strappato con sofferenza i tre punti contro lo Zena.