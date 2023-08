Romulea in Eccellenza, il presidente Vilella: "Grande soddisfazione"

La Romulea dopo quasi trent'anni dall'ultima volta torna a giocare il campionato di Eccellenza. Un risultato di grande orgoglio e soddisfazione per la squadra di via Farsalo e del presidente Vilella raggiunto dopo un percorso di tre anni di prima squadra.

Il progetto della prima squadra della Romulea è iniziato tre anni fa con la formazione di San Giovanni che è passata dalla Prima Categoria alla Promozione con mister De Luca che sfiorato il doppio salto di categoria l'anno successivo. Arrivato a pari punti in classifica col Fiano Romano, la Romulea mancò l'Eccellenza soltanto al termine dello spareggio perso. L'anno scorso grande annata per i ragazzi di Cafarelli (ora al Santa Marinella) chiuso col secondo posto alle spalle dell'Aranova (migliore seconda di tutta la Promozione) e sconfitto in finale di Coppa Italia Promozione dalla Lodigiani. Questi risultati hanno permesso alla squadra di essere ripescata per l'Eccellenza.

Il presidente e il capitano degli amaranto oro hanno parlato ai microfoni del club per esprimere la propria soddisfazione e per presentare la prossima stagione.

"È una grande e importante emozione tornare a giocare un campionato così importante" - dichiara il presidente Vilella. Il numero uno della Romulea poi aggiunge: "C'è del rammarico per non aver vinto un trofeo ma la felicità di aver contribuito con tutti i ragazzi, dai giocatori allo staff, in questi tre anni di essere tornati Eccellenza è tanta anche perchè la Romule dopo Roma e Lazio si dimostra essere una delle squadre più importanti della Capitale".

Alle parole del presidente amaranto oro fanno seguito quelle del capitano della Romulea Matteo Mancini: "Con una vittoria sul campo sarebbe stato anche meglio ma non si può avere tutto. Siamo felicissimi del nostro percorso che ci ha portato a tornare a questi livelli. Il nostro cammino è iniziato tre anni fa con tanti ragazzi che come me sono cresciuti qui e che hanno deciso di portare in alto questo club in cui si vive come una famiglia con un grande senso di appartenenza. Arriviamo in Eccellenza da neopromossa con tutte le difficoltà del caso ma il nostro obiettivo resta sempre lo stesso quello di dare il 100%".