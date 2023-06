Romulea confermato il direttore sportivo Trasciani

Dopo la promozione di Cervara da vice-Cafarelli ad allenatore alla guida della Romulea, in via Farsalo arrivano conferme per quanto riguarda i piani dirigenziali.

Infatti la società amaranto oro ha rinnovato il contratto di Andrea Trasciani Direttore Sportivo della prima squadra che ha raggiunto la finale di Coppa Italia Promozione e chiuso il proprio campionato al secondo posto.

Insieme a Trasciani è stato confermato anche David D'Agnelli Direttore Sportivo del settore giovanile. Nella stagione passata, tutte le cinque squadre del settore giovanile della Romulea sono arrivate alle fasi finali per il secondo anno consecutivo.

Questo il comunicato della Romulea: "Un'altra stagione insieme. Anche il prossimo anno proseguirà l'ottimo lavoro svolto da David D'Agnelli e Andrea Trasciani, rispettivamente Direttore Sportivo Settore Giovanile e Direttore Sportivo Prima Squadra. Daje Romulea"