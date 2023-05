Romulea cuore d'oro: Andrea Di Gregorio, ragazzo autistico, ha debuttato in prima squadra

Nell’ultima giornata del Girone A, la Romulea seconda e finalista della Coppa Italia Promozione, è stata sconfitta per due a uno dal Fregene Maccarese ma la bella notizia è il debutto di Andrea Di Gregorio, primo ragazzo autistico a giocare in un campionato federale.

Calcio e inclusione

La storia di Di Gregorio è una bella storia di sport e inclusione capisaldi della formazione di San Giovanni. Classe ’93, l’attaccante è entrato al 34esimo della ripresa giocando un lungo spezzone di gara e sfiorando più volte il gol negato solo per un grande intervento del portiere avversario. In casa Romulea c’è soddisfazione e felicità per aver coinvolto un ragazzo parte integrante del gruppo, della famiglia amaranto-oro che milita nella Romulea Autistic Football Club, la squadra della Romulea di calcio inclusivo. Una bella favola di sport e inclusione che il presidente Vilella continua a scrivere.

La partita

La partita di per sé aveva poco da dire per il risultato. La Romulea sicura del secondo posto è costretta ad inseguire nei 90 minuti al Campo Roma il Fregene Maccarese, salvo, che va sul due a zero grazie ai gol di Rossano (di testa) e Di Vilio (mancino da fuori area). Ad inizio ripresa il gol su punizione di Ammassari accorcia le distanze ma il risultato non cambia più.