Romulea e Cafarelli è addio: il comunicato del club

Dopo appena una stagione le strade della Romulea e di mister Emiliano Cafarelli si separano. La scelta arriva al termine di una stagione importante e ritenuta positiva dai vertici dirigenziali, con la formazione di via Farsalo protagonista nella Promozione laziale.

Cafarelli sulla panchina della Romulea ha portato la formazioen amaranto oro alla finale di Coppa Italia, persa contro la Lodigiani, e ha sfiorato il primo posto nel Girone A cedendo solo all'Aranova.

Questo il comunicato della squadra di San Giovanni che saluta Cafarelli e lo ringrazia per il lavoro svolto: "Si conclude il percorso in Amaranto Oro del tecnico della Prima Squadra Cafarelli. La Romulea desidera ringraziare il proprio tecnico Emiliano Cafarelli per la stagione svolta alla guida della Promozione: le parti hanno deciso che non proseguiranno il rapporto di collaborazione per la prossima stagione. Il tecnico ha guidato la Prima Squadra sfiorando sul campo la promozione in Eccellenza in virtù di un ottimo campionato svolto (secondo posto nel Girone A dietro l’Aranova), oltre che del raggiungimento della Finale di Coppa Italia di categoria dei giorni scorsi. La Società desidera porgere al tecnico i migliori auguri per il proseguimento del suo percorso sportivo. Grazie Emiliano!"