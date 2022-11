Romulea-Nuovo Borgo San Martino 3-0: Settembre e Byslach decisivi al Campo Roma

Squadra in casa

Squadra in casa A.L.M. Romulea

La Romulea batte per tre a zero il Nuovo Borgo San Martino nella settima giornata del girone A del campionato Promozione. A segno per gli amaranto oro Settembre e Byslach con quest'ultimo autore di una doppietta.

La partita

La partita è equilibrata per tutto il primo tempo anche grazia al portiere della Romulea. Al 14esimo infatti Lorenzo Mancini para un calcio di rigore agli ospiti. Cafarelli con i cambi nella ripresa cambia la partita. Al 74esimo la Romulea sblocca la partita con Settembre che su calcio di punizione lungo l'out sinistro inganna il portiere. Il Nuovo Borgo San Martino reagisce ma non trova la rete e allora all'85esimo Byslach da sinistra rientra e con un gran tiro all'incrocio dei pali raddoppia. In pieno recupero, su lancio preciso di Monacu, Byslach supera con un bel pallonetto il portiere avversario a cui segue il triplice fischio di fine partita.

La classifica

Con questa vittoria la Romulea sale al secondo posto del girone con 15 punti accorciando rispetto all'Ottavia capolista (17 punti). Il Nuovo Borgo San Martino si ferma a quota 8.