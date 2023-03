Romulea, Amorosino: "Voglio portare la società dove merita. Coppa e campionato? Ragioniamo partita per partita"

Nella ventitreesima giornata del Girone A del campionato di Promozione la Romulea ha battuto per due a uno la DuepigrecoRoma rimanendo al secondo posto in scia all’Aranova capolista e con un punto di vantaggio rispetto alla formazione di San Giovanni. Protagonista della vittoria dei ragazzi di mister Cafarelli Francesco Amorosino autore del gol vittoria in pieno recupero e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone A.

Amorosino centrocampista classe ‘95 ha parlato così in esclusiva a RomaToday della vittoria contro la DuepigrecoRoma: “Sapevamo che sarebbe stata una partita abbastanza difficile come è stata all’andata. Loro Hanno giocato con tanta intensità e noi nel primo tempo abbiamo sofferto. Nella ripresa siamo migliorati nella qualità di gioco, nel ritmo e alla fine abbiamo vinto”.

Con l’arrivo di mister Cafarelli, Amorisino sta segnando di più rispetto al passato (6 gol fra campionato e coppa, ndr): “Sto segnando un po' di più rispetto allo scorso anno. Il mio ruolo è cambiato, mi allargo di più e ho più libertà in fase offensiva. Sicuramente però siamo una squadra che segna tanto e come me tanti compagni stanno trovando di più la via del gol”.

Il centrocampista è un giocatore di punta per la categoria e un punto di riferimento della Romulea, sia in campo che nella società in cui si occupa di scouting a livello giovanile: “Giocare qui è stata una scelta che ho fatto perché sono molto legato alla società fin da quando era bambino. Sono partito dalla prima categoria con la Romulea e voglio dare una mano a portare la società dove merita”.

L’obiettivo Eccellenza è nel mirino della Romulea ma non sarà facile: “Ci sono diverse squadre in lotta per il primo posto. Abbiamo visto che ogni domenica c’è qualche risultato a sorpresa. Il campionato è aperto per cinque squadre”. Fra le avversarie da battere c’è il Tolfa: “Giocheremo contro il Tolfa domenica prossima e mi aspetto una partita difficile. Al campionato però ci penseremo da giovedì ora abbiamo da giocare la semifinale di Coppa contro l’Altetico Lariano (oggi alle ore 15:00 l’andata al Campo Roma, ndr). Coppa e primo posto in campionato, doppietta possibile per la Romulea?: “Non pensiamo al risultato finale ma ragioniamo partita per partita. Ora testa alla coppa, di certo puntiamo a vincere ogni partita”.

Infine Amorosino ci svela il suo idolo: “Un giocatore che mi piace fin da quando ero ragazzino è Steven Gerrard. Un calciatore incredibile”.