Romulea-Almas 2-0: il Derby è amaranto

La Romulea vince il Derby contro l'Almas per due a zero e accorcia la classifica nel Girone B. Settimana prossima il big match contro il Fiano Romano capolista.

La partita

Derby d’altri tempi quello tra Romulea e Almas. Dopo i primi minuti di studio, all'undicesimo la Romulea passa in vantaggio. La gara si sblocca grazie ad un calcio di rigore realizzato da Ammassari, per un fallo su Amorosino lanciato in profondità e steso dal portiere in uscita. Il leitmotiv della partita non cambia con la squadra dell'Appio padrona del gioco che tiene gli avversari bassi e mai pericolosi. Nella ripresa al minuto 57, la Romulea chiude i conti con Amorosino che dopo un bel fraseggio al limite dell'area con un diagonale chirurgico trova l'angolino basso. Il due a zero sta stretto ai padroni di casa che non dilagano solo per imprecisione e frenesia.

La classifica

La Romulea accorcia la classifica salendo al secondo posto a pari punti 51 col Passo Corese, e a -3 dal Fiano Romano che sfiderà nel prossimo turno. Almas ferma a 32.