Promozione, Girone D: la presentazione della prima giornata

Domenica 17 settembre alle ore 11:00 scenderà in campo in contemporanea le squadre del girone D del campionato Promozione, tranne la Vis Subiaco che riposa, per la prima giornata.

Il big match

Il big match della prima giornata è quello che si giocherà al Fiorentini fra Il Sant’Angelo Romano (secondo classificato lo scorso anno dietro l’Amatrice) e il Casal Barriera. Fra conferme e volti nuovi i rossoarancioni proveranno a ripetersi, i gialloverdi invece puntano ad invertire la rotta di anonimato presa nella scorsa deludente stagione.

Le altre partite

Da monitorare la sfida fra Tecchiena e Atletico Torrenova, neo retrocesso dall'Eccellenza. L’Atletico Morena senza Vasta debutta in trasferta contro la Virtus Ardea.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della prima giornata del Girone D: