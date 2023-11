I tifosi della Roma contro Corona: striscioni e cori contro l'ex re dei paparazzi

La Curva Sud, così come tutto l’Olimpico, ha spinto la Roma nella vittoria in rimonta contro il Lecce. La parte calda del tifo giallorosso ha giocato ben due partite: una contro i giallorossi pugliesi, l’altra contro Fabrizio Corona (che non ha fatto mancare la sua replica, ndr) attaccando l’ex re dei paparazzi in difesa di capitan Pellegrini.

Corona contro Pellegrini

Fabrizio Corona ha riportato attraverso il suo giornale online Dillinger News l’accusa di una escort romana nei confronti di Lorenzo Pellegrini. L’escort avrebbe confessato di essere stata molestata più volte dal capitano romanista. Il numero 7 della Roma, ora infortunato diventato da poco padre per la terza volta, ha subito smentito le accuse sul suo profilo Instagram: "Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizia inventate sul mio conto. Non voglio sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze".

Gli striscioni contro Corona

La Curva Sud si è schierata affianco a Pellegrini. I tifosi della Roma hanno esposto tanti striscioni a sostegno del capitano non solo all’Olimpico ma anche in giro per la città. Gli striscioni sono tutti ritrovabili sulla pagina facebook Cantando i miei colori, porto avanti un ideale. “Invidie, calunnie e maldicenze…un romanista non resta mai solo…daje capitano” e “chi tocca il nostro capitano ha contro tutti i romanisti” si legge rispettivamente dentro e fuori lo stadio (via Lauro de Bosis, ndr). “Sull’infamia hai basato la tua miserabile vita. F. Corona maledetto parassita” sono invece gli striscioni apparsi in giro per la Capitale dalla metro Battistini (via Ennio Bonifazi) fino al GRA.

La replica di Corona

Non corre buon sangue fra il tifo romanista e Corona che con le sue inchieste, calcioscommesse e ora escort, ha attaccato in ordine Zalewski, El Shaarawy e Pellegrini (venendo querelato, ndr). L’ex re dei paparazzi ha risposto in maniera netta e dura agli striscioni della Curva Sud con un lungo post su Instagram. Questo il suo messaggio: “Ai tifosi della curva sud della Roma sfugge un concetto fondamentale. L’infame è qualcuno che per salvare la propria pelle mette un’altra persona in difficoltà, solitamente riferendo alla polizia. Questi quattro bambini viziati che vanno allo stadio a fare i “criminali” sono la rovina del calcio e la rovina di un codice di rispetto che uno come me che si è fatto 6 anni di galera conosce meglio di tutti quanti voi messi insieme. Se dovevate pitturare uno striscione con la parola “infame” dovevate guardarvi meglio in casa, state difendendo senza capire gente alla quale di voi non frega un cazzo… siete solo pubblico, merce, comparse… Quindi incazzatevi con chi vi tratta come burattini. Io ci ho messo la faccia e la firma, ma voi vi nascondete dietro una curva dove sono. sicuro che quelli con le palle non la pensano come voi. Quindi se volete il mio rispetto o le mie attenzioni metteteci la faccia così ne parliamo. Forse non siete abituati a fare le cose singolarmente, vi muovete e parlate in branco come i vostri simili: le pecore”.