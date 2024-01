Nuovo arrivo a Centocelle, Luca Gerilli è il nuovo direttore sportivo della Romana

Novità per quanto riguarda i quadri dirigenziali della Romana FC, club di base a Centocelle che milita in Serie D. La squadra romana ha annunciato sui suoi profili social l'arrivo di Luca Gerilli, che rafforzerà la dirigenza della Romana assumendo il ruolo di direttore sportivo. La Romana è attualmente terza in classifica nel girone G di Serie D.

Il comunicato del club

La Romana FC è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Luca Gerilli come nuovo Direttore Sportivo, confermando la linea giovane della società. Luca Gerilli ha già avuto modo di conoscere la squadra nelle sue componenti portando a termine le operazioni di mercato delle ultime settimane e si occuperà della costruzione delle rose della Prima Squadra e dell'Under 19 Nazionale.