Romana FC, un ex Frosinone e Avellino è il nuovo acquisto

La Romana puntella la rosa e regala a mister David D’Antoni un giocatore che conosce bene – avendolo allenato al Frosinone Primavera - e che, soprattutto, vanta un curriculum di tutto rispetto. Andrea Errico, centrocampista classe ’99, arriva alla Romana dopo aver vestito le maglie di Viterbese, Avellino, Monterosi e Frosinone con uno score di 54 presenze tra Serie C e Coppa Italia condite da 2 gol e 4 assist. Domenica il centrocampista ha avuto modo di fare il suo esordio contro la Cynthialbalonga entrando a partita in corso e queste sono le sue prime impressioni su questa nuova sfida: “I motivi principali per cui ho deciso di sposare questo progetto sono due: le ambizioni della società e il fatto di aver già lavorato con mister D’Antoni ai tempi del Frosinone Primavera. Sin dai primi colloqui ho capito che sarei entrato a far parte di un club importante e ben strutturato e dopo questi primi giorni posso dire che le mie prime impressioni sono state confermate. È un ambiente molto sereno e professionale. Domenica sono entrato a partita in corso credo che questa sia una squadra che non merita l’attuale posizione in classifica. Dal canto mio sono pronto a rimettermi in gioco e il mio obiettivo, oltre a quello di giocare il più possibile è senza dubbio quello di aiutare la squadra a raggiungere traguardi importanti”.

[ufficio stampa Romana FC]