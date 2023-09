Romana FC, ufficiale l'esonero di mister Chiappara

Un punto in due partite non è bastato a Roberto Chiappara per mantenere la panchina della Romana, club militante nel girone G di Serie D. La fu Lupa Frascati ha comunicato l'esonero sulla sua pagina ufficiale a seguito del 2-2 interno con i sardi del Budoni. "La Romana FC comunica che Roberto Chiappara è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto e augura al tecnico le migliori sorti personali e professionali."