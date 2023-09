Romana FC, parla Riccozzi "Abbiamo analizzato tutti gli errori commessi"

A due giorni dall’esordio stagionale tra le mura amiche, la Romana di mister Roberto Chiappara continua a lavorare senza sosta. Il club di via Settebagni domenica ospiterà il Budoni e nella gara contro i sardi, i capitolini andranno a caccia dei primi punti, punti che servono per invertire il trend delle prime due uscite stagionali e che possono dare la spinta giusta in vista dei prossimi impegni. A suonare la carica in vista del match è il centrocampista Simone Ricozzi: “Ho visto una squadra motivata, che ha interpretato la settimana nel migliore dei modi. Sappiamo che veniamo da una sconfitta contro la Cavese e durante gli allenamenti abbiamo analizzato tutti gli errori commessi, abbiamo lavorato duramente e siamo pronti a scendere in campo per invertire il trend di queste prime due gare”. Il centrocampista si focalizza poi sui prossimi avversari e su come la Romana dovrà interpretare la sfida: “Dal Budoni ci aspettiamo una squadra organizzata avendoli studiati, ma noi vorremmo e dovremmo fare la partita tramite le nostre certezze e tramite tutti i concetti che ci passa il mister in settimana. Dalla nostra abbiamo anche il fatto di giocare in casa, su un terreno che noi conosciamo bene”.

[ufficio stampa Romana FC]