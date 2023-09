Romana FC, le prime parole del nuovo mister D'Antoni "Dobbiamo lavorare per fare meglio"

L’esordio di mister D’Antoni sulla panchina della Romana è coinciso con un pareggio a reti bianche contro la Boreale, un risultato che, per quanto visto in campo, può stare un po’ stretto al club di via Settebagni. Il tecnico, però, in prima battuta si è espresso sull’ambiente che lo ha accolto: “Ho trovato una società che, come sapevo, è molto ambiziosa, ha voglia di crescere e di fare un campionato stimolante, proprio come me. Sono molto contento di essere arrivato qui soprattutto perché guardando al futuro ci sono prospettive importanti e si può programmare qualcosa di interessante”. Tornando alla partita, mister D'Antoni ha potuto lavorare solo pochi giorni con la squadra e, proprio per questo, si proietta subito verso il futuro: “Sono qui alla Romana da pochi giorni per cui non sono ancora in grado di dare un giudizio completo sulla squadra. Quella di ieri è stata una partita in cui i ragazzi ce l’hanno messa tutta e hanno lottato fino alla fine per portare a casa la vittoria che, per quanto visto in campo, ci poteva anche stare. È normale che tutto l’ambiente si aspettava di uscire dal campo con i tre punti, da domani però inizieremo a lavorare per cercare di costruire un’idea di gioco comune, anche perché il materiale per fare bene c’è. Ora dobbiamo avere la forza e la determinazione di affrontare la partita di domenica come una gara importante poiché la conquista dei tre punti potrebbe darci morale e autostima, e ci consentirebbe di lavorare in maniera più serena. Dobbiamo cercare di fare meglio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi perché evidentemente non basta, l’unica via è rimboccarci le maniche e riprendere un percorso positivo”.

[ufficio stampa Romana FC]