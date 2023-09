Romana FC, le parole di Sfanò "A Trastevere con voglia e curiosità"

Tra ventiquattro ore la nuova stagione della Romana prenderà ufficialmente il via. La squadra di Roberto Chiappara debutterà nel primo turno di Coppa Italia affrontando il Trastevere sul campo degli amaranto. Un bell'antipasto a quello che sarà invece l'esordio di domenica 10 settembre in campionato, nel difficilissimo girone G. A presentare la sfida dello Stadium è il capitano della Romana Football Club, nonché grande ex di turno, Marco Sfanò. “La partita di Trastevere sarà sicuramente emozionante – dichiara il difensore -, sia sotto il profilo personale essendo un grande ex sia sotto l'aspetto di squadra, sarà la prima uscita ufficiale perciò c'è tanta voglia di iniziare e molta curiosità di vedere a che punto siamo dopo il buon lavoro svolto in preparazione e nelle amichevoli. Soprattutto a livello caratteriale vogliamo indicazioni importanti. Abbiamo già affrontato il Trastevere in amichevole e sicuramente domenica sarà tutta un'altra partita, molto più maschia in cui conterà il risultato”. Da domenica sera si inizierà poi a pensare al campionato e, come accennato, ci sarà un gruppo di ferro ad attendere i ragazzi di Chiappara: “Il girone è tostissimo – prosegue Sfanò , forse il più duro degli ultimi anni. Ma questo non fa che stimolarci ancora di più, vogliamo dare battaglia su tutti i campi come è giusto che sia. Cercheremo di arrivare più in alto possibile, la società lo scorso anno ha raggiunto i play off ed è molto ambiziosa. Il nostro compito è di provare a vincere tutte le partite e portare la Romana più lontano possibile”. L'ultima battuta del classe '88 è sulla sua nuova esperienza e sui primi mesi di ambientamento: “Conoscevo già molti componenti tra staff e dirigenti avendoci collaborato in passato. Mi sono trovato subito bene anche perché, come ho detto prima, questa è una società importante che non ti fa mancare nulla e ti fa lavorare al meglio, con la massima professionalità. Per un giocatore questo è un valore aggiunto. Il mister sposa in pieno le mie idee di calcio ed esalta le mie qualità. L'augurio è perciò di fare una grande stagione sia a livello personale che a livello di squadra, come sempre metterò tutto me stesso”.

[ufficio stampa Romana FC]