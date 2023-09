Romana FC, le parole di Fiore "Vogliamo la prima vittoria"

Tra due giorni si giocherà la quarta giornata di campionato e la Romana di mister D’Antoni andrà a caccia della prima vittoria stagionale. Per il tecnico, che domenica scorsa ha esordito con un pareggio contro la Boreale, questa è stata la prima settimana piena da allenatore del club di Settebagni e già contro l’Anzio si potrebbero iniziare ad intravedere le sue idee di gioco. Contro i viola uno dei giocatori più positivi è stato Simone Fiore, jolly classe 2004 arrivato in prestito dall’Arezzo, che commenta in questo modo la settimana di lavoro: “Con D’Antoni ci stiamo trovando bene e tutta la squadra sta assimilando i suoi concetti. Abbiamo lavorato tanto e domenica vogliamo e dobbiamo dimostrare tanto. L’inizio non è stato dei migliori, ma senza dubbio c’è tempo per migliorare. Vogliamo portare a casa i primi tre punti che ci servono tantissimo e mi aspetto una grande partita, molto intensa. Sappiamo di incontrare una buona squadra, ma ci concentriamo solo su noi stessi”. Il centrocampista classe 2004 è tra gli Under più utilizzati di questo inizio di stagione e Fiore mostra tutta la sua soddisfazione: “Sono un giocatore che può giocare in diverse posizioni e mi metto sempre a disposizione del mister e della squadra. Il ruolo in cui gioco non è fondamentale, è più importante giocare e fare bene per aiutare i miei compagni. Inoltre, il fatto di far parte di una rosa nella quale ci sono diversi giocatori forti e esperti, a noi Under fa solo che bene poiché cresciamo giorno dopo giorno. Siamo un bel gruppo e adesso dobbiamo conquistare la prima vittoria”.

[ufficio stampa Romana FC]