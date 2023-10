Romana FC, le parole di capitan Sfanò "Dobbiamo lavorare e migliorare"

Domenica contro il San Marzano è arrivata una sconfitta che ha lasciato un po’ d'amaro in bocca visto che soprattutto nella prima mezz’ora la Romana ha avuto diverse chance per andare in vantaggio. La squadra di D’Antoni, però, dopo la rete subita ha fatto più fatica e non è più riuscita a riprenderla. Il capitano Marco Sfanò, nonostante la sconfitta, è stato tra i migliori in campo e soprattutto l’ultimo a mollare: “A mio avviso abbiamo disputato un ottimo primo tempo che ci ha visto padroni del campo per almeno 30/35’. Il rammarico è quello di non aver finalizzato le diverse occasioni che siamo stati bravi a creare. Alla prima disattenzione siamo stati colpiti e il gol ha dato forza ad una squadra di valore come il San Marzano. Ad inizio ripresa abbiamo iniziato bene poi con il passare dei minuti per la foga di recuperare abbiamo perso distanze e certezze e loro l’hanno chiusa in contropiede”. Dopo aver analizzato la gara il capitano si sofferma sulla settimana che la squadra dovrà vivere: “Dobbiamo lavorare sull’attenzione, perché questa partita è sulla falsa riga delle precedenti. Per mole di gioco meritavamo sicuramente più punti ma il campionato di Serie D è questo e le partite si vincono su dettagli e episodi. L’episodio, però, va cercato nel lavoro settimanale, nella voglia di costruire giornalmente qualcosa di importante e deve essere un ossessione. Solo così la squadra inizia a diventare solida, altrimenti alla prima difficoltà non riesci a reagire, e noi purtroppo da questo punto di vista ancora non siamo a buon punto. Da una sconfitta se ne esce con il lavoro, analizzando gli aspetti negativi e gli aspetti positivi che comunque ci sono stati. Siamo una squadra ancora in costruzione visto che mister D’Antoni è arrivato da poco. La squadra si applica con impegno e dedizione ma la differenza tra vincere, perdere e pareggiare la fanno anche altre componenti”. Capitan Sfanò parla poi della prossima sfida con la Cynthialbalonga: “Affronteremo una squadra che è partita bene ed ha dei valori importanti. Vengono da una brutta sconfitta in casa e avranno voglia di rivalsa, noi però dobbiamo guardare in casa nostra e far tesoro degli errori, con la consapevolezza che abbiamo qualità per giocare alla pari con tutti. Abbiamo il dovere di preparare la settimana nel migliore dei modi e abbiamo la necessità di tornare a prendere i tre punti sia per risollevarci in una classifica che comunque è cortissima, sia per dare una svolta positiva alla nostra stagione. Vogliamo poi regalare una gioia alla società che non ci fa mancare nulla e al nostro Presidente che da poco è diventato nonno! Per fare ciò mi aspetto una settimana di grande attenzione, concentrazione e umiltà”.

[ufficio stampa Romana FC]