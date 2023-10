Romana FC, la gioia di Tarantino "La forza del gruppo ha fatto la differenza"

La giornata di ieri sarà senza dubbio un ricordo indelebile per tutta la Romana visto che contro l’Anzio la firma di Spinosa è valsa la prima vittoria nella storia del club. Questo risultato è arrivato grazie ad una grande prestazione della squadra di mister D’Antoni, che prima si è portata in vantaggio e poi, nonostante l’inferiorità numerica per più di un’ora di gioco, ha retto botta portando a casa i tre punti. A commentare questa importante vittoria è Luca Tarantino che insieme al blocco difensivo composto da Sfanò e Paolelli ha issato un vero e proprio muro davanti ad Allegrucci: “Siamo felicissimi perché venivamo da alcune partite in cui avevamo raccolto molto meno di quanto avremmo meritato e al triplice fischio l’emozione è stata forte, soprattutto per come è arrivata. In settimana avevamo lavorato tanto e questa vittoria la desideravamo con tutto noi stessi”. L’espulsione al 35’ ha complicato e non poco i piani della Romana ma Tarantino evidenzia come tutti quanti abbiano dato un contributo fondamentale: “L’inferiorità numerica ha cambiato i piani che avevamo preparato ma non ci siamo scomposti e grazie al sacrificio da parte di tutti, dagli attaccanti ai centrocampisti fino a chi è entrato dalla panchina che lo ha fatto con lo spirito giusto, abbiamo centrato l’obiettivo. È stata una vittoria che ha certificato la forza di questo gruppo, la stagione è appena cominciata ed ora sarà importante dare continuità a questo risultato. Vincere aiuta a vincere e dobbiamo essere ossessionati dalla vittoria”.

[ufficio stampa Romana FC]