Romana FC, l'ex Cynthialbalonga David D'Antoni è il nuovo allenatore

Dopo la separazione con Roberto Chiappara la Romana riparte da mister David D'Antoni. Il tecnico nel suo curriculum vanta una lunga esperienza come calciatore professionista mentre, come allenatore, oltre ad essere in possesso del patentino Uefa A è stato alla guida del Frosinone Primavera, ha vinto il campionato di Serie D con il Monterosi e nella passata stagione ha ottenuto un ottimo quinto posto con la Cynthialbalonga. Al suo fianco, in veste di collaboratore tecnico, ci sarà Stefano Maestà.

[ufficio stampa Romana FC]