Romana FC, Armini parla del San Marzano "Dovremo dare il massimo"

Domenica scorsa è arrivata la tanto attesa prima vittoria ma domenica si torna subito in campo e la Romana ha tutte le intenzioni di bissare il successo ottenuto contro l'Anzio. L'ultima gara è stata una partita di sacrificio per via dell'espulsione arrivata al 35' del primo tempo e in questo senso Yuri Armini ha dovuto sacrificarsi per dare una mano ai suoi compagni. L'attaccante classe 2005 commenta in questo modo l'ultima sfida: “Finalmente domenica è arrivato il primo successo che desideravamo tanto. Quando purtroppo si resta in 10 e accadono queste sfortune si deve essere ancora più compatti e lottare fino alla fine. Siamo stati bravissimi e tutti quanti abbiamo lottato. Volevamo portare a tutti i costi i primi 3 punti, ci siamo riusciti e sicuramente ci darà una grandissima mano anche per domenica contro il San Marzano”. La sfida con il San Marzano sarà quindi un test importante e la Romana vuole continuare a fare bene, così come afferma Armini: “In settimana abbiamo lavorato molto intensamente per poter arrivare al meglio alla prossima partita. Dovremo dare il massimo per poter portare a casa punti perché sappiamo di andare in un campo difficile”. Armini, nonostante sia un classe 2005. è già alla sua seconda stagione in Serie D e settimana dopo settimana sta crescendo e sta dimostrando di essere pronto per questa categoria: “Essendo un ragazzo molto giovane e che deve ancora crescere molto, mi dà una grandissima mano poter giocare. La scorsa stagione è stata veramente importante per me poiché mi sento più maturo. Il primo obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra a fare bene e domenica se sarò chiamato in causa farò di tutto per dare il mio apporto”.

[ufficio stampa Romana FC]