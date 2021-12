"Daje" | La Roma ringrazia lo Zorya per il passaggio agli ottavi di Conference League

La Roma centra, non senza fatica, il primo obiettivo della stagione: gli ottavi di Conference League. I giallorossi infatti hanno conquistato il primo posto nel proprio girone e hanno così schivato i playoff di febbraio contro le retrocesse dell’Europa League.

La Roma ringrazia lo Zorya

Per il passaggio agli ottavi di finale, la Roma ha ringraziato lo Zorya. Alla squadra di Mourinho infatti non bastava vincere la propria partita contro il CSKA Sofia, vittoria arrivata per 3 a 2 col brivido finale dopo un dominio di 75 minuti. Ai giallorossi serviva sì vincere contro i bulgari ma anche sperare nella non vittoria del Bodo/Glimt contro lo Zorya. E dall’Ucraina è arrivata la buona notizia, con il pareggio della formazione norvegese che si è classificata seconda. La Roma in serata con un tweet ha ringraziato lo Zorya, un semplice "Daje" che però vale tanto, ovvero l’ingresso agli ottavi di Conference League.

Mou non sbaglia

L’approdo agli ottavi di finale non è un trofeo, ma è il primo obiettivo di stagione centrato dalla Roma di Mou. Risultato importante perché arrivato con fatica dopo la sconfitta e il pareggio proprio contro il Bodo ma soprattutto perché evita ai giallorossi una doppia sfida a febbraio che sarebbe costata molto a livello di energie fisiche ma anche mentali. Cosa non di poco conto vista la rosa giallorossa e i tanti infortuni che sta affrontando Mourinho. Il tecnico portoghese però spera di arrivare alle sfide di marzo ( sorteggio il 25 febbraio e partite di andata e ritorno in programma il 10 e il 17 marzo), con qualche nuovo innesto visto anche che ha dichiarato nel post CSKA: “Non abbiamo la rosa per affrontare tre competizioni”. Nonostante le tante difficoltà, e un po' di rabbia per i due gol regalati ai bulgari, Mourinho può sorridere perché in fin dei conti ha centrato l’obiettivo primario di questa prima parte di stagione.