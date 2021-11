Roma-Zorya: dove vedere la partita di Conference League in tv e in streaming

Giovedì 25 novembre alle ore 21, la Roma sarà in scena allo Stadio Olimpico contro lo Zorya per la quinta giornata del girone C di Conference League. All'andata la paritta terminò col rotondo tre a zero per i giallorossi firmato El Shaarawy, Smalling e Abraham. La squadra di Mourinho cerca la vittoria e spera allo stesso tempo in un passo falso del Bodo/Glimt nell'altra partita del girone per riprendersi il primo posto. Infatti arrivare in testa al girone garantisce l'accesso agli ottavi di Conference League, il secondo posto invece porta allo spareggio contro ad una terza di un girone di Europa League.

Roma-Zorya, le ultime di formazioni

Per la partita contro lo Zorya, Mourinho rispolverà Zaniolo. Il numero 22 della Roma si candida ad un posto da titolare a supporto di Abraham in attacco. Sulla trequarti invece si alzerà Mkhitaryan dopo la splendida prova in mediana contro il Genoa (l'alternativa è Zaniolo trequartista e Shomurodov in attacco). A centrocampo agiranno Veretout, squalificato in campionato, e Darboe. Sulle corsie esterne straordinari per Karsdorp ed El Shaarawy. In difesa si rivedrà Smalling, insieme a Ibanez e Mancini. In porta sempre Rui Patricio. Fuori Cristante ancora positivo al Covid e Pellegrini a riposo dopo aver stretto i denti contro il Genoa.

Lo Zorya scenderà in campo col solito 4-3-3. Il tecnico Skrypnyk in attacco ha scelto il tridente formato dagli attaccanti Kabaiev, Gromov e Sayyadmanesh.

Roma-Zorya, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Zorya (4-3-3): Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. Allenatore: Skrypnyk.

Roma-Zorya, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Zorya sarà trasmessa Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, e sarà visibile anche su Sky Go. La partita dei giallorossi sarà visibile anche su Dazn tramite app su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Alternativa Now.