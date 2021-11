Roma-Zorya 4-0 | Giallorossi al turno successivo di Conference League. Cronaca, commento e pagelle della partita

Non c’è storia all’Olimpico dove la Roma batte per 4 a 0 lo Zorya e accede al turno successivo di Conference League. I giallorossi dominano la partita sin dal primo minuto creando diverse occasioni e anzi, il risultato finale sta stretto ai giallorossi. Zaniolo nel nuovo ruolo da attaccante in appoggio a Abraham si esalta, proprio come l’inglese autore di una doppietta. Mourinho potrebbe aver trovato il nuovo tandem d’attacco della Roma. La Roma giocherà in trasferta contro il CSKA Sofia l’ultima partita della fase a gironi. Sfida decisiva per sapere se la squadra di Mou nel prossimo turno giocherà i sedicesimi o gli ottavi di finale.

Roma-Zorya, la cronaca della partita

La Roma crea tantissimo sin dall’inizio. Abraham e Mkhitaryan sbagliano sprecano clamorosamente due assist di Zaniolo ma al 15esimo la Roma va in vantaggio con Perez. Lo spagnolo segna su assist di El Shaarawy al termine di una bella azione corale. La Roma continua a creare tantissimo e il due a zero arriva con Zaniolo al minuto 33. Al 40esimo Veretout dal dischetto ha l’occasione di segnare il 3 a 0 ma Matsopoura si distende sulla sua sinistra e para. Ad inizio secondo tempo Zaniolo con uno strappo dei suoi spacca la difesa ucraina e serve a Abraham la rete del 3 a 0. Al 76esimo sull’utimo pallone della sua partita Abraham trova la doppietta con una perfetta rovesciata. L’inglese esce dal campo con una standing ovation.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-3): Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5 (dal 70’ Ibanez 6), Kumbulla 6,5; Karsdorp 7, Veretout 6,5, Mkhitaryan 6,5 (dal 79’ Missori s.v.), El Shaarawy 7 (dal 70’ Zalewski 6); Perez 7, Zaniolo 8 (dal 70’ Shomurodov 6), Abraham 8 (dal 77’ Borja Mayoral s.v.). All.: Mourinho 7.

Zorya (4-4-2): Matsopoura 7; Favorov 5,5, Vernydub 5, Imerekov 4,5, Juninho 6 (dal 71’ Snurntsyn); Sayyadmanesh 5 (dall’83’ Owusu s.v.), Buletsa 5 (dall’83’ Cristian s.v.), Cvek 6,5, Kabaiev 5, Gromov 5 (dal 46’ Nazaryna), Zahedi 5 (dal 46’ Hladkyi). All.: Skrypnyk 5

Marcatori: 15’ Carles Perez (R), 33’ Zaniolo (R), 46’, 76’ Abraham (R)

Ammoniti: Karsdorp (R)

Arbitro: Kovacs (ROU)

I top e flop della Roma

Abraham 8: L’inglese trova finalmente i gol. Il primo facile su assist di Zaniolo, il secondo difficile e bellissimo con una splendida rovesciata. Poteva farne almeno altri 3, ma stasera va bene così.

Zaniolo 8: Il numero 22 romanista gioca una super partita. Serve una grande quantità di assist ai suoi compagni, mostra tutta la sua forza fisica con i suoi strappi e trova un gol liberatoria. Prestazioni maiuscola per lui nel nuovo ruolo da attaccante.

El Shaarawy 7: Un treno il Faraone sulla fascia. Serve a Perez l’assist per il gol che apre la partita e macina chilometri sulla fascia. Cerca pure la gloria personale. Bene anche sulle diagonali difensive.

Veretout 6,5: Il francese recupera tanti palloni e serve a Zaniolo l’assist del momentaneo due a zero. Unica nota stonata il rigore sbagliato, il secondo della stagione.