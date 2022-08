Dopo Wijnaldum anche Zaniolo ko. Belotti diventa una priorità

La Roma vince anche contro la Cremonese (1-0 gol di Smalling) ma la sfortuna non molla la squadra di Mourinho. Dopo il brutto infortunio di Wijnaldum (tornerà nel 2023) nella sfida contro i lombardi si è infortunato anche Nicolò Zaniolo.

Dopo Wijnaldum, out Zaniolo

Intorno al 40esimo Zaniolo in uno dei suoi strappi scappa via verso la porta di Radu ma il 22 giallorosso viene fermato da un intervento difensivamente perfetto (sul pallone) di Lochoshvili. Nel contrasto Zaniolo cade male ed è costretto ad uscire con l'aiuto della barella. Per il 22 giallorosso trasportato immediatamente a Villa Stuart la diagnosi è: lussazione della spalla sinistra.

Quando torna Zaniolo?

L'infortunio alla spalla terrà fuori Zaniolo circa un mese. Al momento è scongiurato l'intervento chirurgico. L'attaccante romanista salterà sette partite: le cinque di campionato contro Juventus, Monza, Udinese, Empoli e Atalanta e le prime due giornate di Europa League. A queste si aggiungono anche le due partite di Nations League della Nazionale. L'obiettivo nel calendario è di recuperare per l'ottava giornata quando i giallorossi andranno a San Siro per sfidare l'Inter. Nella serata di ieri Zaniolo ha postato una stories contro i "gufi" e sui tempi di recupero: "Per tutti i gufi che speravano qualcosa di grosso...ci vediamo tra tre settimane".

Priorità Belotti

Con Wijnaldum out è diventa fondamentale l'innesto di un nuovo centrocampista nella rosa di Mourinho (Pellegrini in mezzo al campo non può essere l'unica soluzione fino a gennaio, e il ritorno di Nainggolan diventa una suggestione). Con l'infortunio di Zaniolo diventa ancora più importante l'arrivo di Belotti. Il Gallo ha da tempo trovato l'accordo con la Roma sulla base di un triennale a meno di 3 milioni di euro. Da svincolato l'ex capitano del Torino ha rifiutato tutte le destinazioni, fra cui alcune economicamente molto più vantaggiose come quella del Galatasaray e del Toronto. Per arrivare all'attaccante della Nazionale però c'è bisogno di cedere: Kluivert è prossimo al Fulham (prestito con obbligo di riscatto a circa 12 milioni di euro), Felix Afena-Gyan dopo vari tentennamenti sembra propenso ad accettare la Cremonese (acquisto a titolo definitivo per un totale di circa 7 milioni di euro). Shomurodov-Bologna si continua a trattare (si va verso il prestito con obbligo di riscatto) ma con i felsinei che valutano l'uzbeko 10 milioni di euro, la Roma 14. Con i due infortuni di Wijnaldum e Zaniolo cambiano dunque le priorità di mercato della Roma che difficilmente ora si concentrerà su un difensore.