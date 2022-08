Roma i "Quattro Tenori" affascinano ma non cantano. Esperimento rimandato La Roma contro la Cremonese con i Fab 4 In campo hanno mostrato pregi e i difetti già noti: crea diverse occasioni, spreca di più e soffre il recupero palla.

La Roma contro la Cremonese alla seconda giornata di Serie A ha bissato il risultato (1-0) del debutto stagionale contro la Salernitana. Le prime due uscite dei giallorossi hanno portato in dote sei punti, due gol fatti, zero gol subito. Al tempo stesso la squadra di Mourinho ha mostrato stessi pregi, stessi difetti: tante occasioni, tanti sprechi e seri problemi di equilibrio e nel recupero palla.

Le brutte notizie sono note: i due ko di Wijnaldum e Zaniolo. I tifosi giallorossi hanno potuto ammirare l’olandese per poco più di 10 minuti a Salerno e lo rivedranno nel 2023. L’ex Liverpool infatti ha subito, in allenamento, una frattura composta della tibia che equivale all’addio alla prima parte di stagione e con alta probabilità anche al Mondiale in Qatar. Per Zaniolo invece lo stop è di circa un mese. Un’estate turbolenta per un avvio di stagione fisicamente brillante ma terminato al 40esimo del primo tempo contro la Cremonese: lussazione alla spalla. Obiettivo rientrare con l’Inter.

Questi due infortuni oltre che fare male al morale, creano problemi a Mourinho che attende rinforzi dal mercato (da Belotti al centrocampista) e rallentano il suo progetto che tanto affascina i tifosi della Roma e non solo: i Fantastici 4, i 4 Tenori Abraham. Pellegrini, Zaniolo, Dybala tutti insieme in campo. Un quartetto da Playstation che però mostra tante lacune e squilibrio tattico.

Se Pellegrini, come ha fatto vedere con la Cremonese si è dimostrato un “grande giocatore” (parole di Mou) il capitano da solo non basta. Abbassato in mediana il 7 romanista pennella calcio ma ai tre più avanti manca la condizione (escluso Zaniolo) e sacrificio difensivo. Abraham è in ritardo di condizione, così come Dybala che è arrivato dopo e ha saltato parte del ritiro. I due anche ieri hanno provato a dialogare ma l’intesa va affinata. Zaniolo era quello più in palla fisicamente parlando ma isolato dal resto della squadra. Il 22 ha provato in continuazione a cercare la gloria personale tralasciando il gioco di squadra, non liberandosi mai del pallone e senza servire compagni meglio posizionati. Incredibile l’assist mancato per Dybala tutto solo dentro l’area per cercare un dribbling in più e inutile. Poi la sfortuna con l’infortunio che lo ha tolto dai giochi. Contro la Cremonese i Fab 4 hanno dimostrato che la Roma crea tanto, più per giocate singole che per gioco (ancora tanti lanci lunghi dalle retrovie), ma spreca troppo e se trovi poi il portiere di turno in serata di grazia è un problema.

Il vero nodo dei 4 Tenori però è l’equilibrio. Con i 4 in campo la Roma soffre maledettamente nel recupero palla. Così come a Salerno, anche ieri all’Olimpico i giallorossi non sono riusciti a recuperare il pallone lasciando con estrema facilità un giro palla, modesto e semplice, ad una squadra organizzata come la Cremonese che comunque qualche apprensione a Rui Patricio l’ha messa. Il solo Cristante a fare da diga, nonostante il generoso Pellegrini non basta e la difesa si è trovato spessa sguarnita anche se retta alla grande dal match winner di giornata Smalling. Mourinho chiede sacrificio che al momento anche perché ad inizio stagione c’è poco: lampante come intorno al 30esimo del primo tempo con la Cremonese in fase di attacco Abraham, Dybala e Zaniolo stessero dietro la linea del pallone, sulla trequarti lombarda a guardare.

“Giocare teoricamente con più o meno giocatori offensivi è una questione di organizzazione e di equilibrio tattico. Oggi vedo la squadra con maturità e che ti dà l'opportunità di poter giocare senza teoricamente giocatori più difensivi o posizionali". Parole di Mou alla viglia di Roma-Cremonese. Vedendo la partita però la squadra si è dimostrata non pronta a reggere il peso dell’attacco potenzialmente da scudetto. Lasciare campo e pallone agli avversari può diventare un vero problema con squadre più pericolose, con tutto rispetto per Salernitana e Cremonese. L'esperimento dei Fab 4 per forza di cose ora sarà rinviato ad ottobre, con Mou che magari avrà trovato un nuovo vestito per la sua nuova Roma.

Contro la Juventus inizierà il vero campionato della Roma e se si può trovare un lato positivo, nella sfortuna dell’infortunio di Zaniolo, è che a Torino si vedrà una Roma più compatta (Matic candidato a giocare dal 1’ con Pellegrini sulla trequarti), e con una Juve in emergenza si può sognare il colpo grosso.