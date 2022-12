Zaniolo nessuna traccia del rinnovo: diversi club su di lui

Il 2022 sta per concludersi e non c'è traccia del rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma. Parecchia ancora la distanza fra le richieste del giocatore e l'offerta del club, e allora aumentano le pretedenti che puntanto al classe '99 giallorosso.

Distanza Zaniolo-Roma

Il contratto di Nicolò Zaniolo ('99) con la Roma scade nel 2024. In molti speravano in una grande stagione del 22 (al momento negativa con 2 gol in 14 presenze e un rosso, fra Serie A e Europa League) e nella chiusura dell'accordo entro la fine del 2022 ma la fumata bianca non è arrivata. Zaniolo, visto che la Roma lo ritiene cedibile a 50-60 milioni di euro chiede un contratto da top player ai giallorossi ovvero da 4 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio importante per sentirsi sempre più centrale nella squadra. La Roma dal canto suo non vuole accontentare il giocatore, offrendo molto di meno. I contatti fra Tiago Pinto e Vigorelli, agente del giocatore sono ancora interlocutori. I dubbi sul futuro di Mourinho non aiutano le trattative.

Il futuro di Zaniolo

Nella scorsa estate, Zaniolo aveva trovato l'accordo con la Juventus (quadriennale da 4 milioni a stagione) ma la Vecchia Signora non si è accordata con la Roma. Zaniolo è un pupillo dei bianconeri e la Juve è una prima scelta del giocatore in caso di addio alla Roma. In Italia su Zaniolo oltre ai bianconeri ci sono anche il Napoli (Lozano pronto a lasciare gli azzurri al termine della stagione) e il Milan con i rossoneri che vedono nel 22 il possibile sostituto di Leao.

Le piste estere

All'estero Zaniolo ha diversi pretendenti in Premier League. Sull'attaccante romanista in Inghilterra ci sono l'Arsenal e soprattutto il Tottenham di Antonio Conte estimatore di vecchia data del giocatore e che ha provato in estate a portarlo a Londra. L'ultimo club in lizza è il Newcastle pronto ad investire una cifra importante sull'italiano.