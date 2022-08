Roma-Wijnaldum: trattativa ai dettagli

Wijnaldum e la Roma non sono mai stati così vicini. Il calciatore olandese è infatti promesso sposo dei giallorossi e il suo sbarco nella Capitale è atteso già in settimana.

Wijnaldum voglia di Roma

Wijnaldum è ormai ad un passo dalla Roma. L'olandese infatti è stato escluso dai convocati del Psg per la Supercoppa di Francia vinta dai parigini contro il Nantes. L'ex Liverpool pur di raggiungere Mourinho e giocare con Dybala, ha rinunciato a dei bonus e arretrati che il club francese avrebbe dovuto pagargli. Inoltre il centrocampista ha deciso di abbassarsi lo stipendio, passando da 9 milioni a 7. Tutte mosse che dimostrano la voglia di Wijnaldum di giocare per la Roma nella stagione ormai alle porte.

Roma-Psg: i dettagli

Roma e Psg stanno ancora discutendo su piccoli dettagli. Wijnaldum, offerto dai francesi ai giallorossi, arriverà a Trigoria con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni (questo è un punto ancora da definire fra le due società, ballano circa 2 milioni che il Psg vorrebbe ricavare in più), che diventerà obbligatorio (e contratto fino al 2025) a determinate condizioni quali numero di presenze e raggiungimento di un posto in Champions League. Inoltre le due squadre stanno discutendo sulla percentuale di ingaggio da pagare al calciatore per l'anno di prestito (successivamente la Roma potrà usufruire del Decreto Crescita). Tiago Pinto inizialmente puntava di dividersi l'ingaggio a metà col Psg, ma vista anche la mossa di Wijnaldum di scendere a 7 milioni a stagione, il gm romanista si è reso disponibile anche grazie all'intervento dei Friedkin a pagare circa il 60% dell'ingaggio dell'olandese (circa 4,5-5 milioni di euro) con la restante parte invece pagata dal Psg. Anche qui da limare gli ultimi dettagli con Wijnaldum atteso nella Capitale per le visite mediche di rito già in questa settimana.

I numeri di Wijnaldum

Wijnaldum ('91) alla Roma occuperà il ruolo lasciato vacante da Mkhitaryan andato all'Inter a parametro zero. L'olandese inoltre sarà il centrocampista dinamico che manca nella rosa giallorossa a cui apporterà oltre a qualità tecniche e fisiche anche esperienza e leadership. Wijnaldum vanta un'esperienza importante al Liverpool con cui ha vinto la Champions League. Arrivato al Psg nella scorsa stagione a parametro zero, in Francia ha trovato poco spazio ed è finito subito fuori dai programmi del club dopo appena una stagione. Quella alla Roma sarà la sua opportunità di riscatto per arrivare al mondiale in ottima forma.