La Roma aspetta Wijnaldum e chiede lo sconto al Psg. Ecco il punto

Wijnaldum è a lavoro per recuperare dal brutto infortunio che lo ha costretto ai box sui nastri di partenza della stagione. L'olandese tornerà a disposizione di Mourinho soltanto nel 2023. La Roma lo aspetta ma vuole ritrattare col Psg le cifre per l'acquisto del centrocampista.

Winaldulm l'infortunio

I tifosi della Roma e Mou si sono potuti godere Wijnaldum solo per pochi minuti contro la Salernitana. L'olandese è infatti andato ko nella rifinitura della vigilia della seconda giornata di campionato contro la Cremonese rompendosi la tibia. Stop lunghissimo per il centrocampista ex Liverpool che rivestirà giallorosso soltanto nel 2023.

Wijnaldum la riabilitazione

Il calciatore in accordo con la Roma ha deciso di non operarsi per tentare il recupero per i mondiali con la sua Olanda. Proprio in patria sta svolgendo questa fase di riabilitazione, con la gamba ingessata. A inizio novembre Wijnaldum si sottoporrà ad una nuova visita per decidere i passi futuri ovvero il graduale ritorno in gruppo. L’obiettivo è tornare a disposizione di Mourinho entro la fine di gennaio. Nel frattempo sui social Wijnaldum ha pubblicato un video mentre è alle prese con la sua riabilitazione: "C'è ancora tanta strada da fare, devo procedere pazientemente passo dopo passo". Questo il messaggio dell'olandese.

La Roma e il Psg

La Roma aspetta Wijnaldum ma intende ridiscutere la formula e soprattutto le cifre del suo acquisto dal Psg. Il centrocampista è arrivato nella Capitale da Parigi lo scorso agosto con la formula del prestito gratuito (con pagamento dimezzato dello stipendio) e diritto di riscatto di circa 8 milioni di euro. I giallorossi chiedono uno sconto al Psg visto il grave infortunio occorso al calciatore che sta saltando tutta la prima parte di stagione. Il Psg visti gli ottimi rapporti con la Roma sono disposti a trattare. Da escludere il rinnovo del prestito, visto che Wijnaldum ha il contratto in scadenza con i francesi nel 2024, ecco dunque che il club francese potrebbe accordare alla Roma lo sconto richiesto (fra i 2 e 4 milioni di euro). A gennaio le parti si incontreranno per fare il nuovo punto della situazione.