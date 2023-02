Wijnaldum infortunio superato: l'olandese verso il nuovo esordio con la Roma

È arrivato a Trigoria ad agosto ma sarà il vero e grande acquisto della Roma dopo il mercato invernale. Parliamo di Wijnaldum che vede la luce dopo il brutto infortnio che lo ha costretto ai box per tutta la prima parte di stagione.

L'infortunio

Wijnaldum ha assaggiato la Serie A per pochi minuti a Salerno alla prima di campionato. L'olandese sarebbe dovuto partire titolare alla prima all'Olimpico contro la Cremonese ma nell'allenamento della vigilia dopo un duro contrasto con Felix Afena-Gyan ha riportato la frattura della tibia destra. Uno stop di circa 5 mesi che ha privato la Roma e Mou, e l'Olanda al mondiale, di un centrocampista di spessore internazionale.

La Roma lo aspetta

La Roma aspetta Wijnaldum consapevole che l'olandese a possa dare verve al centrocampo romanista. Il Psg, club proprietario del cartellino del giocatore, pensava di riportarlo a Parigi già nella sessione invernale ma la Roma si è opposta. Anzi il club capitolino vorrebbero riscattare il centrocampista,da valutare in questi mesi le sue condizioni e il rendimento, chiedendo ai parigini uno sconto. Infatti Wijnaldum è arrivato alla Roma la scorsa estate in prestito gratuito (stipendio diviso fra i due club) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Visto il grave infortunio che non ha permesso alla Roma di poterlo utilizzare, i giallorossi stanno lavorando per ricevere uno sconto da parte del Psg.

Il rientro

Wijnaldum si è accomodato in panchina nella nefasta serata giallorossa di Coppa Italia contro la Cremonese. Il risultato negativo non ha permesso l'ingresso dell'olandese anche per una manciata di secondi ma il suo rientro è sempre più vicino. Wijnaldum nella giornata di ieri ha giocato un test con la Primavera dando risposte positive ed ecco allora che contro il Lecce sabato 11 febbraio, è in arrivo una nuova convocazione. E risultato permettendo anche un nuovo debutto.