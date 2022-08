Fatta per Wijnaldum: il calciatore in arrivo a Roma

Altro colpo in casa Roma: è fatta per Wijnaldum. L'olandese era ormai promesso ai giallorossi già da tempo e limati gli ultimi dettagli fra Psg e capitolini è atteso nelle prossime ore a Roma.

Fatta per Wijnaldum

Wijnaldum arriva alla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro e legato a presenze e qualificazione in Champions e con parte dellingaggio pagato dal Psg. In caso di futuro in giallorosso l'olandese si legherà alla Roma fino al 2025 a circa 4,5 milioni di euro a stagione con l'aiuto del decreto crescita.

Quando arriva Wijnaldum

Wijnaldum è atteso nelle prossime ore a Roma per sostenere le consuete visite mediche di routine. Lo sbarco del centrocampista nella Capitale è previsto fra questo pomeriggio o nella mattina di domani o al più tardi giovedì. Wijnaldum sarà presentato ai tifosi domenica 7 agosto durante Roma-Shakhtar Donetsk allo Stadio Olimpico (oltre 50mila persone presenti allo stadio) ultima amichevole giallorossa prima dell'inizio del campionato. Nell'occasione i tifosi giallorossi potranno assistere anche alla prima casalinga di Dybala. Dopo Wijnaldum e la partenza di Shomurodov la Roma ufficializzerà Belotti, bloccato da tempo dai giallorossi.

Wijnaldum nella Roma

Wijnaldum ('91) sarà il centrocampista dinamico tanto richiesto da Mourinho. Lo Special One è pronto ad inserire l'olandese a centrocampo ma anche a supporto di Abraham sfruttando il senso di inserimento e il fiuto del gol. Per Wijnaldum, la Roma rappresenta l'occasione del rilancio dopo l'annata deludente e ai margini della squadra al Psg con cui ha totalizzato 38 presenze e 3 gol in tutte le competizioni.