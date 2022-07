Calciomercato Roma: i Friedkin spingono per Wijnaldum

Dopo il top acquisto Paulo Dybala, la Roma si concentra sul centrocampo. Arenata la trattativa per Frattesi causa richieste esose del Sassuolo (il calciatore spinge per vestire giallorosso), l'obiettivo numero uno in mezzo al campo è Wijnaldum.

Friedkin in campo per Wijnaldum

Per regalare Wijnaldum a Mourinho si sta muovendo personalmente la presidenza giallorossa. I Friedkin, dopo aver dato l'ok al colpo Dybala ed essere pronti all'uscita della Roma dalla Borsa, infatti stanno trattando con Al-Khelaifi per sbloccare la trattativa a condizioni favorevoli ai giallorossi. Il rapporto fra i presidenti è ottimo specie dopo il lavoro congiunto anti Superlega. Al lavoro dei Friedkin si aggiune quello di Tiago Pinto che in sinergia con Mourinho ha contatti costanti con Campos uomo mercato dei parigini.

Wijnaldum-Roma, il punto

Il Psg ha offerto Wijnaldum alla Roma perchè fuori dal progetto dopo appena una stagione e col contratto in scadenza nel 2024. Il capitano dell'Olanda ha detto sì al trasferimento nella Capitale (Mou lo accoglierebbe a braccia aperte) con i parigini hanno provato a cedere ai giallorossi il capitano dell'Olanda a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, trovando però il no della Roma. I giallorossi infatti puntano al prestito con diritto di riscatto intorno ai 10-12 milioni di euro e con Psg disposto a pagare il 50% dell'ingaggio del centrocampista che in Francia guadagna 9 milioni di euro. I francesi hanno aperto al prestito ma puntano all'obbligo di riscatto, con bonus facili, la Roma vuole il diritto. I giallorossi infatti vogliono monitorare con attenzione Wijnaldum visto il poco spazio avuto nella scorsa stagione a Parigi e visto l'ingaggio monstre. Per un acquisto a titolo definitivo la Roma non vuole andare oltre ai 4 milioni di ingaggio.

Wijnaldum nella Roma

In giallorosso Wijnaldum ('91) raccoglierebbe l'eredità di Mkhtaryan svincolatosi e accordatosi con l'Inter. L'olandese infatti rappresenterebbe il centrocampista dal passo rapdio e di inserimento che nella rosa della Roma manca. L'ex Liverpool, col vizio del gol, sarebbe il centrocampsita di strappo, di velocità che Matic e Cristante non possono garantire. Caratteristiche simili a Veretout che però è ai margini della squadra dopo una pessima stagione. Wijnaldum poi vanta molta esperienza internazionale e leadership alzerebbe di molto l'asticella della competitività della Roma in Serie A ed Europa League.