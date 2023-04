Inserimenti e gol: la Roma si gode Wijnaldum

MVP della Roma che supera per tre a zero la Sampdoria e aggancia l’Inter al quarto posto della classifica (dopo il successo del Milan) è Gini Wijnaldum, autore di una prestazione super.

Wijnaldum MVP

Wijnaldum è stato il migliore in campo di Roma-Sampdoria. L’olandese nel primo tempo è stato il calciatore più pericoloso colpendo un palo su uno dei suoi noti inserimenti. Nella ripresa è lui che sblocca la partita con un perfetto colpo di testa e dopo è sempre l’ex Liverpool a guadagnarsi con reattività il calcio di rigore poi trasformato in due a zero da Dybala.

Finalmente Wijnaldum

Mourinho finalmente si gode Wijnaldum. L’olandese si era infortunato ad inizio stagione saltando tutta la prima parte. Alla Roma è mancato tanto Wijnaldum per via delle sue caratteristiche uniche nella rosa giallorossa. Il classe ’90 è infatti l’unico centrocampista della Roma abile nell’inserimento, dinamico e col vizio del gol (per lui due gol in campionato in 8 partite, gli stessi di Pellegrini che ha giocato 23 match). Un recupero fondamentale per la Roma per il rush finale sia per quanto riguarda la corsa Champions League sia per l’Europa League.

Il futuro di Wijnaldum

Wijnaldum è arrivato alla Roma la scorsa estate dal Psg con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro e con lo stipendio di 10 milioni, compresi di bonus, diviso fra le due società (i giallorossi ne stanno pagando circa 5 milioni). La Roma visto l’infortunio che ha messo ai box l’olandese per metà stagione sta lavorando per chiedere ai francesi uno sconto (di circa la metà) sul riscatto. La Roma fa leva sulla volontà del giocatore di restare in giallorosso ma anche sul fatto che Wijnaldum è legato al Psg fino al 2024 con i francesi che potrebbero perderlo a zero.

Queste le parole dell’olandese dopo Roma-Samp: “Il mio futuro non dipende dalla Champions League, altrimenti non sarei qua. Mi hanno fatto vedere che mi volevano, per me l'importante è questo. Quello che posso dire è che sono felice dell'ambiente, dell'allenatore e dei compagni. Poi è difficile sapere cosa succederà in estate, ci sono tante realtà coinvolte".