Mou sorride: Wijnaldum recuperato per il Milan

Dopo i tanti infortuni, una buona notizia per la Roma e per Mourinho. I giallorossi infatti per lo spareggio per la Champions League contro il Milan recuperano un giocatore importante: Gini Wijnaldum.

Wijnaldum recuperato

Wijnaldum è recuperato per il Milan. L’olandese si era infortunato giovedì scorso nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Il centrocampista è stato costretto a dare forfait nel primo tempo per un problema muscolare ma già ieri si è allenato regolarmente in gruppo con Mou che potrà contare su di lui sabato all’Olimpico.

Wijnaldum titolare?

Recuperato Wijnaldum, avrà più scelta a centrocampo e nella trequarti. Per l’olandese si profila un impiego part-time, visti i tanti impegni che aspettano i giallorossi. Nella testa del tecnico c’è una staffetta programmata fra Wijnaldum e Dybala, in fase di recupero dopo il problema alla caviglia rimediato al seguito di un brutto fallo ai suoi danni di Palomino in Atalanta-Roma.

Gli assenti

Per un Wijnaldum che recupera, ci sono due difensori che sicuramente saranno out per la supersfida al Milan. Infatti non prenderanno parte alla partita Smalling (infortunatosi contro il Feyenoord) e Llorente (infortunio contro l’Atalanta). Per i due i tempi di recupero sono più lunghi e il rischio di saltare il Bayer Leverkusen in Europa League è concreto.