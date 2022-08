Colpo Roma: Wijnaldum atterrato nella Capitale, tifosi in delirio

Wijnaldum è un nuovo giocatore della Roma. Manca solo l'ufficialità ma il calciatore olandese è sbarcato a Roma nel pomeriggio e nel weekend saranno sbrigate tutte le formalità.

L'arrivo a Roma

Wijnaldum è arrivato intorno alle 18:00 all'aereoporto di Ciampino. L'ex Liverpool è arrivato da Parigi su un aereo della famiglia Friedkin. Ad attenderlo una marea di tifosi giallorossi impazziti per l'arrivo del capitano dell'Olanda.

Il programma

Wijnaldum effettuerà domani le consuete visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma, in prestito per questa stagione. Sabato il calciatore farà il suo primo allenamento con la squadra. Difficilmente sarà impiegato da Mou contro lo Shakhtar ma sarà lo stesso presentato all'Olimpico davanti ad oltre 60mila persone.

La formula

Wijnaldum ('91) arriva alla Roma in prestito (gratuito) con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. La Roma pagherà al calciatore circa 5 milioni netti di ingaggio, la restante parte sarà pagata dal Psg. Un colpo importante per la Roma di Mou con Wijnaldum che cerca il riscatto dopo la deludente stagione a Parigi dopo i successi e la Champions League col Liverpool.