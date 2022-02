Conference League: la Roma agli ottavi trova il Vitesse

A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Conference League. La Roma di Mourinho è l'unica squadra italiana presente nella nuova competizione Uefa, e da testa di serie dopo aver superato al primo posto il proprio girone agli ottavi dovrà vedersela contro il Vitesse. Urna benevola per la Roma.

Roma-Vitesse quando si gioca

Avendo vinto il proprio girone, la Roma giocherà la sfida di andata in trasferta in Olanda giovedì 10 marzo. La partita di ritorno allo Stadio Olimpico si disputerà la settimana dopo, giovedì 17 marzo. Da questa stagione è stata cancellata la regola dei gol in trasferta.

Gli avversari

Il Vitesse squadra olandese militante nell’Eredivise approda agli ottavi di Conference dopo aver eliminato nei playoff il Rapid Vienna e dopo aver superato il girone alle spalle del Rennes e davanti al Tottenham eliminato. Attualmente la formazione naviga al sesto posto del campionato olandese. Squadra giovane non con una grande storia di trofei alle spalle, ha conquistato il primo titolo nel 2017 vincendo la Coppa d’Olanda.