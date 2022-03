Roma-Vitesse 1-1: Abraham eroe giallorosso, Mou va ai quarti di Conference League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma avanza ai quarti di finale di Conference League pareggiando all’Olimpico per uno a uno contro il Vitesse. L’eroe giallorosso è ancora una volta Abraham. L’inglese infatti al 90esimo scaccia via in fantasmi dei supplementari e permette alla squadra di vivere il pre-derby senza ulteriore pressione e malumore. La Roma non gioca una bella partita, anzi, sbaglia tantissimo ma subisce davvero poco oltre al formidabile gol di Wittek. Nell’arco dei 180 minuti, qualificazione meritata per la squadra di Mou. Da segnalare la bordata di fischi di Zaniolo al momento del cambio, col calciatore che corre dentro gli spogliatoio senza assistere al finale di partita. Domani i sorteggi dei quarti.

Roma-Vitesse, la cronaca

Succede poco nel primo tempo dove regna l’imprecisione da ambo le parti. La Roma che si rende pericolosa con delle conclusioni da fuori area che terminano larghe, prima con Veretout poi con Vina. Ad inizio ripresa ci prova ancora la Roma con un calcio di punizione di Pellegrini, ma il tiro del capitano giallorosso esce largo. Al 62esimo il Vitesse passa in vantaggio. A siglare la rete è Wittek che batte Rui Patricio con uno splendido mancino al volo da fuori area. Al 73esimo occasione per Cristante ma il tiro del centrocampista romanista viene murato dal portiere. Pellegrini ci riprova questa volta in sforbiciata ma il suo tentativo finisce alto. All’82esimo in contropiede chance clamorosa per il Vitesse, ma Grbic per fortuna della Roma spreca tutto da ottima posizione. Al 90esimo la Roma pareggia con Tammy Abraham che da pochi passi spinge in rete il pallone della qualificazione. Gran merito del gol è però di Karsdorp che taglia davanti all’avversario e di testa regala all’inglese l’assist vincente.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Kumbulla 6, Smalling 6,5, Ibanez 5,5; Maitlan-Niles 5 (dal 66’ El Shaarawy 6), Veretout 5,5 (dal 66’ Cristante 5,5), Mkhitaryan 6, Vina 5 (dal 66’ Karsdorp 7); Pellegrini 4,5 (dal 93’ Bove s.v.); Zaniolo 5,5 (dal 79’ Felix 6), Abraham 7. All.: Mourinho 6.

Vitesse (3-5-2): Houwen 6; Bazoer 6 (dal 93’ Buitink s.v.), Doekhi 6, Rasmussen 5,5; Wittek 6, ,Tronstad 5,5, Domgjoni 5,5 (dal 93’ Frederiksen s.v.), Huisman 5,5 (dal 60’ Gboho 6,5) Dasa 6; Openda 5,5, Grbic 5,5. All.: Letsch 6,5

Marcatori: 90’ Abraham (R); 62’ Wittek (V)

Ammoniti: Ibanez (R), Zaniolo (R), El Shaarawy (R); Gric (V), Rasmussen (V)

Arbitro: Petrescu (ROU)

I top e flop giallorossi

Abraham 7: Risolve lui una partita complicata per la Roma. Il salvatore giallorosso.

Karsdorp 7: Entra bene in partita e gran merito del gol è suo. È il titolare indiscusso a destra.

Zaniolo 5,5: Altra brutta partita del 22 romanista. Fischiato al cambio va dritto negli spogliatoi. È rottura?

Pellegrini 4,5: Peggiore in campo per distacco il capitano romanista. Perde il pallone su cui nasce il vantaggio olandese. Sbaglia tutte le scelte, passaggi e tiri.