As Roma, buone notizie per Viña

L'infortunio di Matias Viña non preoccupa ed il giocatore resta con la nazionale uruguaiana. La sua presenza dal primo minuto in Roma-Sassuolo è però a rischio

Mourinho torna a sorridere. Le condizioni di Matias Viña non sono così gravi come si pensava. Il terzino potrebbe già essere disponibile per la prossima partita di Serie A contro il Sassuolo.

Pericolo scampato per Viña

Viña aveva abbandonato il campo durante la partita Perù-Uruguay, valida per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022, per un problema di tipo muscolare. Si è temuto subito il peggio per il calciatore. Lo staff medico della Celeste però dopo i primi esami strumentali ha riferito che non c'è nessuna lesione alla coscia destra. Un sospiro di sollievo per la Roma che a questo punto potrà contare sul terzino alla ripresa del campionato.

Chi gioca contro il Sassuolo?

Viña al momento resta in nazionale con la speranza di scendere in campo lunedì contro la Bolivia oppure contro l'Ecuador venerdì, per poi tornare a Roma sabato 11 nel giorno di vigilia di Roma-Sassuolo. La Roma sta spingendo per riavere il calciatore a Trigoria prima di sabato 11, in modo che si prepari al meglio per la sfida contro i neroverdi. In caso contratio Riccardo Calafiori agirà sulla fascia sinistra.