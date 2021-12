Roma, Villar negativo al Covid

Buona notizia in casa Roma. Infatti Gonzalo Villar è di nuovo disponibile e a disposizione di Mourinho per la sfida dell'Olimpico contro l'Inter in programma sabato 4 dicembre allo Stadio Olimpico.

L'annuncio di Villar

Il centrocampista spagnolo era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 20 novembre, saltanto le ultime tre partite di campionato della Roma contro Genoa, Torino e Bologna. Lo stesso Villar ha annunciato di essersi negativizzato, tramite una storia su Instagram: "Tampone negativo...direzione Trigoria con la squadra finalmente. Ciao covid...Domani Roma-Inter". Il numero 8 romanista torna dunque a disposizione di Mou. Resta invece ancora positivo il giovane attaccante Felix Afena-Gyan.