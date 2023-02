Roma-Verona 1-0: Solbakken acuto da tre punti. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte l'Hellas Verona per uno a zero all'Olimpico. Decide la partita il primo gol in giallorosso di Solbakken migliore in campo. La Roma porta a casa tre punti importanti e meritati. Mou in piena emergenza senza Pellegrini e Dybala, perde subito Abraham ma la squadra non si disunisce. Il gol è una bell'azione col tacco di Spinazzola per il mancino dell'ex Bodo-Glimt. La Roma non rischia niente e di corto muso porta a casa tre punti che valgono il posto Champions League, superata la Lazio che nel pomeriggio ha vinto contro la Salernitana. Omaggio dello stadio per i Fedayn, ma anche cori contro i napoletani.

Roma-Hellas Verona, la cronaca

Al 18esimo schema su punizione del Verona che sorprende la Roma, ma Doig calcia centralmente e Rui Patricio para. Al 22esimo azione solitaria di El Shaarawy, ma il suo tiro deviato, è facile preda di Montipò. Al 37esimo Spinazzola recupera palla e calcia in porta, bravo Montipò a deviare in corner. Nel recupero del primo tempo grande azione della Roma con un colpo di tacco di Spinazzola che serve Solbakken che col mancino trova l’angolino. Poco dopo ci prova il Faraone ma il suo destro è bloccato da Montipò. AL 67esimo punizione velenosa di Duda attento Rui Patricio a respingere. All'89esimo miracoloso Montipò su colpo di testa di Belotti su sponda di Ibanez.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6 (dal 70’ Celik 6), Cristante 6,5, Bove 6,5, Spinazzola 6,5; El Shaarawy 6 (dall'86' Wijnaldum s.v.), Solbakken 7 (dal 70’ Zalewski 6); Abraham s.v. (dal 15’ Belotti 6). All.: Mourinho 7

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò 6,5; Magnani 5,5, Hien 5 (dal 46’ Coppola 6), Dawidowicz 5; Depaol 5,5i, Duda 6, Tameze 6, Doig 5,5 (dall’84’ Abildgaard s.v.); Lazovic 6 (dal 59’ Braaf 5,5); Ngonge 5,5 (dal 76’ Kallon s.v.), Gaich 5 (dal 59’ Lasagna 5,5). All.: Zaffaroni 5,5

Marcatori: 45’+1 Solbakken (R)

Ammoniti: Smalling (R); Hien (V), Ngonge (V)

Arbitro: Sozza

I top e flop giallorossi

Solbakken 7: Primo squillo in giallorosso del norvegese che fa impazzire l’Olimpico con un gran gol.

Spinazzola 6,5: L'esterno è in formato europeo. Bella prova, pregevole l'assist di tacco per Solbakken.

Cristante 6,5: Senza punti di riferimento si assume la responsabilità di guidare la squadra. Autorevole.

Belotti 6: Lampi di vero Gallo. Lotta su ogni pallone. Il gol non arrivo solo per un gran riflesso di Montipò.