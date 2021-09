Uber Eats nuovo sponsor della Roma

La Roma ha annunciato una nuova partnership con Uber Eats, l'applicazione di delivery food presente in Italia dal 2016. Si parte subito con un'iniziativa per i tifosi giallorossi in vista di Roma-Sassuolo

Uber Eats, applicazioni di consegna a domicilio di cibo, è un nuovo sponsor della Roma. A comunicarlo è proprio la società giallorossa attraverso un comunicato ufficiale.

Il comunicato della Roma

A seguire, ecco il comunicato del club giallorosso sulla nuova partnership: AS Roma è orgogliosa di annunciare oggi una nuova partnership con Uber Eats, la rinomata applicazione di food delivery presente in Italia dal 2016 e operativa nella Capitale e in oltre 50 città italiane. Grazie a questo accordo, Uber Eats scenderà per la prima volta in campo nel calcio italiano, divenendo Official Food Delivery partner del Club giallorosso. L’obiettivo di questa partnership è di fornire a tutti i tifosi giallorossi un’esperienza unica che vede legarsi sport, tecnologia e cibo".

Le iniziative per i tifosi della Roma

Tante le iniziative fatte unicamente per i tifosi da parte della Roma e del nuovo partner. Fra queste una è legata alla ripresa del campionato, in occasione della partita Roma-Sassuolo di domenica 12 settembre. La promozione di lancio della partnership permetterà a tutti gli utenti, che non sono riusciti ad andare allo stadio Olimpico, di ricevere il loro piatto preferito da gustare durante la partita con uno sconto del 25%. Per usufruirne sarà sufficiente inserire il codice promo ASROMA1927, che resterà valido fino alla prima partita del girone di Conference League, Roma-CSKA Sofia, in programma giovedì 16 settembre. Questi lanci sono a favore dei tifosi della Roma che tanto stanno sostenendo Mourinho e tutta la squadra in questo inizio di campionato. Infatti come nelle precedenti partite casalinghe, anche contro il Sassuolo, l'Olimpico va verso il tutto esaurito, nel pieno delle regolamentazioni anti-Covid.