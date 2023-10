As Roma, è ufficiale: Riyadh Season è il nuovo main sponsor. Al club 25 milioni di euro in due anni

La Roma ha ufficializzato il proprio nuovo main sponsor Riyadh Season che dalla partita di Europa League contro il Servette prenderà il posto della scritta SPQR che aveva momentaneamente, dalla fine della scorsa stagione a quella attuale, sostituito Digitalbits.

L'accordo

La nuova collaborazione, biennale, porterà nelle casse della Roma circa 25 milioni di euro. Si tratta dell’accordo economicamente più importante della storia del club e porterà all’apertura di alcuni AS Roma Store in Arabia. Lì la Roma sosterà pure due amichevoli (periodo invernale) con data da stabilire in base al calendario e agli impegni della squadra di Mourinho.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Riyadh Season come nuovo Main Partner dell’AS Roma,” ha dichiarato Lina Souloukou, Chief Executive Officer & General Manager del Club - "Riyadh Season è uno dei più grandi eventi di intrattenimento invernale al mondo, dove lo sport ha la sua centralità. La nostra partnership è il riconoscimento dell'AS Roma come brand di livello globale e di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita. Questo mercato sta diventando sempre più significativo per questo sport e crediamo che la nostra collaborazione genererà opportunità interessanti e uniche. Inoltre, non vediamo l'ora di giocare le nostre partite amichevoli lì e di sperimentare in prima persona la passione che questo Paese ha per il calcio".

Cos’è Ryad Season

Riyadh Season è uno degli eventi mondiali di intrattenimento più importanti e visitati al mondo che attrae milioni di visitatori da tutto il globo e poggia molto sulle manifestazioni sportive dal calcio alla boxe, al rally. Questa iniziativa, la Riyadh Season è stata organizzata da diverse autorità saudite Ministero della Cultura, l'Autorità Generale per l'Intrattenimento, l'Autorità Generale per lo Sport e il Saudi Exhibition and Convention Bureau sotto la guida di un comitato guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman. La manifestazione si aprirà il 28 ottobre e terminerà a marzo.

Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita, ha dichiarato: "La maglia giallorossa è unica, è sinonimo di AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che Riyadh Season da oggi sarà associata a una maglia così iconica. Questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più seguiti al mondo” – e poi aggiunge “Il recente successo della Roma in Europa rende il far parte di questo famoso Club un momento emozionante e non vediamo l'ora di vedere cosa si potrà realizzare nei prossimi anni insieme."

L'AS Roma e l'Expo

La scelta di giocare con la scritta Riyadh sulla maglia a poco più di un mese dalla scelta della sede dell’Expo 2030 che vede la Capitale duellare con la città araba ha fatto storcere il naso. Da quanto appreso da RomaToday su questo punto però la AS Roma, società privata è chiara e sincera quando fa sapere di aver informato il sindaco Gualtieri, visti gli ottimi rapporti, di questa grande opportunità sottolineando che la società non si schiererebbe mai contro la città. La partenship dunque da Trigoria non ha nulla a che vedere con l’Expo.